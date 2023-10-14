شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات إصابات الأهلي قبل رحلة تنزانيا فى دوري السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد فريق الكرة بالنادي الأهلي عدة غيابات قبل ضربة البداية فى بطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم التى تقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية.

ويبدأ الأهلي غداً، الأحد، الاستعداد لمباراة سيمبا التنزاني بملعب الأخير يوم 20 أكتوبر الجاري فى افتتاح بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، بعد راحة حصل عليها الفريق لمدة 6 أيام عقب الفوز على الإسماعيلي مساء الأحد الماضي 3/1 في دوري نايل.

ويتواجد أكثر من لاعب مُصاب فى الأهلي حالياً، وتضم قائمة المُصابين كلاً من: إمام عاشور الذى تعرض لكدمة قوية أسفل القدم فى مباراة الإسماعيلي، ورامي ربيعة الذي أجرى جراحة في أحد أصبع القدم مؤخراً كما يغيب عن الفريق منذ فترة كلاً من، عمرو السولية لإصابته بمزق في العضلة الخلفية ومحمود متولي لإصابته بشد في العضلة الأمامية، وكريم فؤاد لإصابته بشد في العضلة الضامة وهناك أيضاً الثنائي صلاح محسن وكريم نيدفيد حيث يعاني الأول من شد في العضلة الخلفية فيما يعاني الثاني من شد في العضلة الأمامية.

كما تأكد غياب كل من عمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد وكريم نيدفيد عن مبارة سيمبا، ومازال موقف صلاح محسن وإمام عاشور غامضاً، وإن كانت النية تتجه لعدم الدفع بالثنائي أمام بطل تنزانيا الجمعة المقبل حتى يكتمل شفاؤهما وتأهيلهما بنسبة 100 % أما رامي ربيعة فتشير المعلومات إلى أنه سيكون جاهز بنسبة كبيرة لدخول قائمة الأهلي في رحلة تنزانيا.