شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها، أوسوريو يمنح الضوء الأخضر لمسئولى الزمالك لتسويق سامسون، منتخب مصر يخوض مرانه الرئيسى اليوم استعدادا لودية الجزائر .

منتخب مصر يخوض مرانه الرئيسى اليوم استعدادا لودية الجزائر

يخوض، اليوم السبت، المنتخب الوطنى الأول، مرانه الرئيسى استعدادا لمواجهة الجزائر وديًا على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، والمقرر لها بعد غد الاثنين فى ختام معسكر الفراعنة فى أكتوبر الجارى.

أوسوريو يمنح الضوء الأخضر لمسئولى الزمالك لتسويق سامسون

منح الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مسئولو القلعة البيضاء الضوء الأخضر لتسويق البنينى سامسون أكينيولا لعدم حاجته لخدماته فى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

علي فرج يتأهل لنهائي بطولة أمريكا للاسكواش ويبتعد بقمة التصنيف العالمي

تأهل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها فيلادلفيا حتى 15 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 196 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

منتخب مصر للشباب يبدأ معسكره الأول بالإسماعيلية اليوم

يبدأ منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض معسكره الأول، الذى يقام بالإسماعيلية اليوم، ويستمر فى الفترة من 14 حتى 20 أكتوبر الجارى.

كولر يطلب تقريرا من مدرب الأهلى عن 11 لاعبا قبل مواجهة سيمبا التنزانى

طلب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى من سامى قمصان المدرب العام للفريق إعداد تقرير عن حالة اللاعبين الدوليين المتواجدين في صفوف منتخبات بلادهم.

المصرى يخطط لتجديد تعاقده مع عصام ثروت حارس مرمى الفريق

يخطط مسئولو النادى المصرى لفتح ملف تجديد التعاقد مع عصام ثروت حارس مرمى الفريق خلال الأيام المقبلة، خاصة أن اللاعب ينتهى تعاقده مع النادى بنهاية الموسم الجارى بالتحديد فى 30 يونيو 2024.

الزمالك يبدأ تجهيز ملف الاستئناف على غرامة خالد بوطيب فى المحكمة الفيدرالية