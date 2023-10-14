شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتفوق على غانا بـ13 انتصاراً فى 26 لقاءً.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التى أقيمت فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان عن وقوع مصر فى المجموعة الثانية، بجانب منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، والتى تقام فى كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات فى البداية، حيث تقسم الفرق إلى 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقاً إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

منتخبا مصر وغانا التقيا في 26 مباراة سابقة، نجح الفراعنة في الفوز بـ 13 منهم وحسم "البلاك ستارز" 7 مواجهات وسيطر التعادل على 6 مباريات أخرى.

وسجل المنتخب المصري 38 هدفاً مقابل 30 هدفاً للمنتخب الغاني، وكانت آخر مواجهات المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.



