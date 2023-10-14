شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى جديد لـ يوسف أوباما بعد عودة الزمالك للتدريبات الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع يوسف أوباما، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، لفحص طبي جديد عقب عودة الفريق لخوض تدريباته الجماعية الاثنين المقبل، لتحديد مدى شفائه من الإصابة التي كان يعاني منها فى العضلة الأمامية.

ويرغب الجهاز الطبي، بقيادة الدكتور محمد أسامة، فى التأكد من شفاء اللاعب بشكل كامل، قبل السماح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية، حيث أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب أمس، الجمعة، تحسن موضع الإصابة.

في سياق آخر، توجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، إلى لندن مستغلا الإجازة القصيرة التى منحها للفريق لمدة يومين، ومن المنظر أن يقضي أوسوريو إجازة قصيرة 48 ساعة، على أن يعود لقيادة تدريب الفريق الاثنين المقبل.

وكان الجهاز الفني للفريق قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، ويحصل اللاعبون على راحة من التدريبات الجماعية يومي السبت والأحد، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الاثنين المقبل، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.