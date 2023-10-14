شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الحمرية يشيد بتخصيص يوم للإعلام الرياضي في «الكونغرس العالمي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد عيسى راشد بن ركن، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، رئيس لجنة الاتصال والإعلام الرقمي في النادي، بتخصيص يوم للإعلام الرياضي ضمن أجندة الكونغرس العالمي للإعلام في نسخته الثانية، المقرر لها من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل.

وشكر ابن ركن الجهات المنظمة لهذا الحدث العالمي، الذي ستكون دورته الثانية تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وأوضح رئيس لجنة الاتصال والإعلام الرقمي لنادي الحمرية، أنه وكإعلام نادٍ رياضي، لا يمكنه إلا أن يُشيد بتخصيص يوم للإعلام الرياضي، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد مدى أهمية وتأثير هذا المجال في مختلف شرائح المجتمع.

وطالب اللجان الإعلامية للأندية الرياضية بضرورة المشاركة وحضور يوم الإعلام الرياضي في الكونغرس العالمي للإعلام، باعتباره فرصة للوقوف على آخر التقنيات الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي ومدى تأثيره في مستقبل الإعلام الرياضي.