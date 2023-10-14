شكرا لقرائتكم خبر عن «بالومبينا» و«الذاخرة» تتصدران ترشيحات كأسي الوثبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تجتذب مضامير ضاحية غاليشيا في مملكة إسبانيا، وسلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو، الأحد، كأسي الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة بمشاركة 15 خيلاً.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للخيول العربية الأصيلة والترويج لتراث الإمارات.

ويجتذب مضمار غاليشيا في مملكة إسبانيا 8 خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، تتنافس على لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 5 آلاف يورو، أبرزها «بالومبينا دو لانس» للمالك جان ماتانزا، بإشراف هيكتور دومنجيز جارسيا وقيادة روبيرتو بيريز دوران.

وينافس على اللقب «جي بي لازتانا» لأونيتو دو سيلتا، بإشراف أدريان مارينو سالديويرو، وقيادة خوسيه رامون روماي، و«ديان جي أي» لإسطبل ريفاس، بإشراف دانييل ريفاس أوتيرو، وقيادة المدرب نفسه، و«جي إم أولاف» لجرانسا سبورت، بإشراف دييجو كاسترو كاستينيراس، وقيادة هيلدر خوسيه فاريا بيريرا.

وسيكون مضمار سلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو، مسرحاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، تتنافس خلاله 7 خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، على الجائزة المالية البالغة 5 آلاف يورو، تتقدمها المهرة «الذاخرة» لفالح الدوسري، بإشراف سي باولاك، وقيادة كي مازور.

وينافس على اللقب «أجيرهولمس بيتاجو» لأجيرهولمس للسباقات، بإشراف سي باولاك، وقيادة أي ريزيكوف، و«عزام الخالدية» لبولسكا أي كي اف، بإشراف تي إم كاسبرزايك، وقيادة إم سيرنك.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.