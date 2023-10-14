الامارات | بورجمان بطلاً للسيارات.. وآرون ماري يتوج بلقب الدراجات النارية في "تحدي باها أبوظبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت اليوم منافسات المرحلة الأولى من "تحدي باها أبوظبي"، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO)، في تلال سويحان في منطقة العين. وأقيم التحدي تحت مظلة "أبوظبي 360"، المبادرة التي تشجع المجتمع على جعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية، بمشاركة 8 سيارات و49 دراجة نارية و10 كواد و10 باجيز، وضم التحدي نخبة من المتسابقين من جميع أنحاء العالم، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وفاز الدنماركي أندرياس بورجمان بالمجموع العام لفئة السيارات بعد أن قطع مسافة 100كم بزمن وقدره 01:17:46 ساعة، وحل الشيخ خالد القاسمي ثانياً، فيما جاء ثالثاً الشيخ سعيد آل مكتوم.

وفي فئة الدراجات النارية فاز الجنوب أفريقي آرون ماري بالمجموع العام بعد أن قطع مسافة السباق بزمن وقدره 01:35:04 ساعة، فيما حل ثانيا محمد البلوي، وجاء المركز الثالث من نصيب البريطاني أليكس مكنيز.