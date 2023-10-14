الامارات | الجزيرة في الصدارة وبني ياس وصيفا في بطولة التحدي للجوجيتسو

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة في الصدارة وبني ياس وصيفا في بطولة التحدي للجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت منافسات مهرجان التحدي للجوجيتسو اليوم في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات في العين، وجرى تخصيص نزالات اليوم لفئة البراعم والناشئين من الفتيات. وتميزت منافسات اليوم بقوة الأداء والفنيات العالية، حيث قدّمت الفتيات أداء رفيعا على البساط وسط هتافات الجماهير التي شكّلت حافزا إضافيا لهن للتفوق والصعود إلى منصة التتويج.
وبعد مجموعة من النزالات القوية والحماسية على مدار اليوم حل نادي الجزيرة في المركز الأول، وذهب مركز الوصيف إلى نادي بني ياس، فيما تبوأ نادي العين المركز الثالث.
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