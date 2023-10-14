شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو ينتظم فى مران الأهلي غداً بعد الاعتذار عن معسكر جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي في مران الفريق غداً، الأحد، بعدما قضى الإجازة التى حصل عليها مؤخراً بالقاهرة، ورفض السفر إلى بلاده خاصة بعدما اعتذر عن التواجد فى معسكر منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية فى أكتوبر الجاري.

ويبدأ الأهلي غداً، الأحد، الاستعداد لمواجهة سيمبا التنزاني على ملعب الأخير يوم 20 أكتوبر الجاري فى ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، وذلك بعد راحة 6 أيام حصل عليها الفريق عقب الفوز على الإسماعيلي 3/1 مساء الأحد الماضي في الدوري.

ويخوض الأهلي مران الغد بدون لاعبيه الدوليين الذين ينضمون للفريقي عقب مباريات الأجندة الدولية، ويتواجد التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج مع منتخبي بلادهما حالياً بجانب لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي.

على صعيد متصل، اتهمت بعض التقارير الجنوب أفريقية، نجم النادى الأهلى بيرسى تاو، بالتهرب من تمثيل المنتخب الملقب بـ"بافانا بافانا"، وذلك بعد الاعتذار لمنتخب بلاده خلال التوقف الدولى الحالى.

وقرر منتخب جنوب أفريقيا استبعاد نجم الأهلى بيرسى تاو، من معسكره الجارى، وذلك بعد اعتذار اللاعب عن الانضمام لمنتخب البافانا بافانا لأسباب شخصية.

ونشر موقع "IOL" الجنوب أفريقى تقريرًا بعنوان "بيرسى تاو يفقد احترامه لقميص المنتخب" بعد رفضه الانضمام، مشددا على أن المدرب يجب أن يصرح أن من يرفض الانضمام إلى المنتخب مثل تاو لن يكون له مكان في المستقبل، لكن هذا غير مرجح لأنه سيتعرض لضغوط لاحقًا.

وأشار الموقع إلى أن هناك العديد من المواقف السابقة المشابهة لموقف بيرسي تاو على مر السنين، وهذا ليس مفاجئًا لأن رابطة أندية الدوري لا تضع اعتبارًا للاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، ما ظهر في أكثر من موقف سابق.

ويعيش بيرسي تاو حالة من التألق رفقة النادي الأهلي، حيث سجل ثنائية في الفوز 3-1 على الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز يوم الأحد.

وسجل تاو أربعة أهداف في أربع مباريات بالدوري هذا الموسم، ويغيب عن المباراتين الدوليتين الوديتين المقبلتين أمام إيسواتيني وساحل العاج.

ويلعب منتخب جنوب أفريقيا مع كوت ديفوار يوم 17 أكتوبر ، ويستهل منتخب بافانا بافانا مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة بنين على أرضه يوم 13 نوفمبر، وبعد أسبوع سيسافرون إلى رواندا لمواجهتهم في 20 نوفمبر.