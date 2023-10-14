شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يرفض بيع مابولولو فى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو الاتحاد السكندري ، برئاسة محمد مصيلحي، بيع المهاجم الأنجولى مابولولو فى يناير المقبل، بعدما تجددت العروض الشفهية من عدة أندية بالدوري المصري لضم اللاعب فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر فى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن المستوى الذى ظهر به المهاجم الأنجولى في أول ثلاث جولات وتسجيله أربعة أهداف يتقاسم بها صدارة هدافي الدورى مع بيرسي تاو، تجعل فكرة التخلي عن اللاعب منتصف هذا الموسم مستحيلة.

وأكد المصدر، أن النادي قد ينفتح على فكرة العروض ولكن الصيف المقبل، موضحا أن ذلك سيرتبط بتوفر البديل المناسب الذى يلبي طموحات الإدارة الفنية قائلا، "فى الصيف سيكون لكل حدث حديث، لكن فى فترة الانتقالات الشتوية غير مطروح تماما فكرة بيع مابولولو مهما كانت الاغراءات".

وقاد مابولولو منتخب بلاده أنجولا أمام موزمبيق بنتيجة 1-1 في لقاء ودي استعدادا لتصفيات كأس العالم، وشهد اللقاء مشاركة أجوستينيو مابولولو هداف الدوري المصري مع الاتحاد السكندري بشكل أساسي في هجوم منتخب أنجولا.

وحصد الأنجولي جوب مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، لقب هداف الدوري الممتاز الموسم الماضي، رسميا عقب نهاية مباريات المسابقة، بعدما توج بها بتسجيل 16 هدفا بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه.