الامارات | صفقة كبيرة تقترب من برشلونة بشكل مفاجئ!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح النجم الإنجليزي جادون سانشو قريباً من الانتقال إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما وصلت العلاقة بينه وناديه مانشستر يونايتد إلى حدود الانفصال بسبب تردي علاقته مع المدرب الهولندي تين هاغ.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن وكيل أعمال سانشو اتصل مع المسؤولين في برشلونة لعرض خدمات اللاعب على النادي الكتالوني في يناير المقبل بعدما تأزم موقف اللاعب في البقاء مع مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم في وقت يدرك النادي الانجليزي أن سانشو يجب أن يرحل في الشتاء على سبيل الإعارة للمحافظة على قيمته السوقية قبل عرضه للبيع في الانتقالات الصيفية خصوصاً أن مانشستر يونايتد كان قد دفع 85 مليون يورو للحصول على خدماته قادماً من بروسيا دورتموند الألماني.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة منفتح تماماً على التعاقد مع سانشو بشرط أن يوافق اللاعب على خفض راتبه من أجل الانتقال إلى الفريق.. فهل يستجيب اللاعب للخروج من جحيم تين هاغ.