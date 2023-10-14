"الوقف الفوري للأعمال العدائية".. الفيفا يصدر بيانا بشأن أحداث فلسطين وإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خطابين موجهين للاتحادين الفلسطيني والإسرائيلي، عبرحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق إنفانتينو على الخطابين: "أود أن أعرب نيابة عن الاتحاد الدولي ومجتمع كرة القدم الدولي بأكمله، عن خالص تعازينا للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، في ضوء أعمال العنف المروعة التي حدثت خلال الأيام الماضية".

أضاف: "من المفجع بقدر ما هو صادم أن نرى المنطقة، التي عانى شعبها من هذه المعاناة العميقة على مدى فترة طويلة للغاية، تعاني أكثر من ذلك، إن عالم كرة القدم يقف بثبات في تضامنه مع شعبي فلسطين وإسرائيل، ومع جميع الضحايا الأبرياء الذين دفعوا ثمناً لا يوصف-- على حد وصفه".

تابع إنفانتينو: "ينضم الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الدعوة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والتخفيف الفوري لمعاناة شعبي فلسطين وإسرائيل، نعلم أن كرة القدم لا تستطيع حل مشاكل العالم، ولكنها يمكن أن تلعب دوراً صغيراً في إرسال ضوء الأمل، حيث لا يوجد سوى الظلام في المستقبل، وتُظهِر كرة القدم أنه من الممكن جمع الناس معاً في بيئة من الاحترام المتبادل، والعمل بوصفه وسيلةً للسلام، والمصالحة بينهم في نهاية المطاف، حتى عندما قد يبدو هذا مستحيلاً في نظر الجميع باستثناء قِلة من الناس".

اختتم: "أود أن أؤكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيبذل كل ما في وسعه لمساعدتكم في جهود الإغاثة التي تبذلونها واستعادة السلام والأمل لشعبكم، الآن وفي المستقبل".