تحرك عاجل من الزمالك لإلغاء طرد محمد عواد أمام البنك الأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك، التقدم بتظلم ضد الكارت الأحمر الذي حصل عليه محمد عواد حارس مرمى الفريق.

وقال "شعراوي" في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": تم تكليف عبدالواحد السيد مدير الكرة بالفريق بالتقدم بتظلم لدى لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة لإلغاء الكارت الأحمر الذي حصل عليه محمد عواد حارس مرمى الفريق في ظل عدم صحة القرار وفقا لجميع خبراء التحكيم".

وكان محمد عواد تعرض للطرد في مواجهة البنك الأهلي الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد عرقلة مهاجم فريق البنك الأهلي.

شهدت واقعة طرد محمد عواد، جدلًا تحكيميا واسعا، حيث يراها البعض صحيحة والبعض الآخر يرى أن القرار غير صحيح.