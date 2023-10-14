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قبل سفره.. أوسوريو يرفض الوديات خلال التوقف الدولي

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محمد اسماعيل - القاهرة - رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، خوض أي تجربة ودية خلال فترة التوقف الحالية.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن المدير الفني الكولومبي أخطر الجهاز الإداري للزمالك برفضه خوض أي مباراة ودية قبل سفره لقضاء إجازة في لندن.

وجاء رفض أوسوريو في ظل ضيق الوقت، وخوض الزمالك مواجهة سموحة يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الممتاز.

جدير بالذكر أن الكولومبي خوان أوسوريو عاد مصر خلال الساعات الماضية وتوجه إلى إنجلترا لقضاء فترة ترك راحة مع أسرته على أن يعود يوم الإثنين المقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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