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استعدادا للأهلي.. سلة الزمالك يفوز على سبورتنج وديا

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محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على على نظيره فريق سبورتنج وديا على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء بنادي الزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق الأهلي في بطولة السوبر المصري المقررة إقامتها في العشرين من أكتوبر الحالي بالبحرين.

وقدم لاعبو الأبيض أداء جيدا في المباراة وحققوا الفوز في جميع الفترات بنتيجة: 29/26.. 46/44.. 66/62.. 89/84.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبدالوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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