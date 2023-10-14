شكرا لقرائتكم خبر عن سيد نيمار يتبرع بملابس تدريب لبراعم نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبرع سيد عبد الله نيمار، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بملابس تدريب لجميع الأعمار السنية ببراعم القلعة البيضاء، من أجل المساهمة فى حل بعض الأزمات التى يمر بها النادى.

من جانبه أكد طارق يحيى، رئيس مدرسة الكرة بنادى الزمالك، أنه تسلم اليوم ملابس لبراعم نادى الزمالك فى جميع الأعمار السنية، تبرع بها سيد نيمار، موجهًا الشكر للاعب على تلك الخطوة، وحرصه على دعم قطاع براعم القلعة البيضاء.

وكان سيد عبد الله أكد أن قائد فريقه محمود عبد الرازق شيكابالا يمنح مكافآت خاصة من جيبه لفرق الناشئين بالنادي، موضحا أن الفهد الأسمر دائم التواجد في مباريات الناشئين.

وأضاف سيد نيمار، "تلقيت عروضا كثيرة للرحيل عن الزمالك ولكنى رفضت لأنى أحب النادي وأريد استكمال مسيرتي فيه".

وواصل لاعب الزمالك: "هناك لاعبون مستحيل يلعبوا لفريق غير الزمالك في مصر في مقدمتهم الونش وشيكابالا، وبالطبع أحمد سيد زيزو وفتوح، وزيزو قد يخرج لكن للاحتراف الخارجي، لكنه لن يرحل عن الزمالك الفريق أخر داخل مصر".

وأردف: "حلمت أننا سنفوز أمام ارتا سولار بهذه النتيجة، وقلت لمصطفى شلبي سنسجل هذه الأهداف، هذه المباراة من أهم المباريات التي لعبناها والسر في الفوز هو الجماهير".

وأكمل تصريحاته: "رفضت وساطة البعض بعد رجوعي من الاحتراف من أجل الانتقال إلى الأهلي لأني زملكاوي".