شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: تقدمنا بتظلم لإلغاء "طرد" محمد عواد أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، تقديم تظلم لاتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة من أجل المطالبة بإلغاء البطاقة الحمراء التى حصل عليها محمد عواد حارس مرمى الفريق فى مواجهة البنك الأهلى.

وأضاف عبد الواحد، فى تصريح لليوم السابع، أن الزمالك يسعى للحفاظ على حقوقه، موضحا أن التظلم هدفه إلغاء البطاقة الحمراء التى أشهرها الحكم محمد معروف فى وجه محمد عواد، بداعى عرقلة كريم بامبو لاعب البنك الأهلى، وهو الأمر الذى لم يحدث واعترف به الجميع.

ويأمل نادى الزمالك فى قبول التظلم الذى تقدم به لاتحاد الكرة ورابطة الأندية، وإلغاء البطاقة الحمراء، ومن ثم عدم إيقاف محمد عواد فى مواجهة سموحة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة 21 أكتوبر الجاري فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.