شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلي يفزن على مصر للتأمين فى دوري المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب فريق مصر للتأمين، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

وأقيمت المباراة على صالة الأولمبي وقدمت لاعبات الفريق أداءً مميزًا، حتى نجح الفريق في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 88-43، وذلك ضمن منافسات البطولة.



وكان فريق سيدات السلة بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق الطيران بنتيجة 99-31، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

