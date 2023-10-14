شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب الكاراتيه فى دورة الألعاب القتالية بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب المصري للكاراتيه للمشاركة فى منافسات دورة الألعاب القتالية العالمية والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 18 وحتى 23 أكتوبر الجاري.

ويشارك المنتخب المصري للكاراتيه بأربعة لاعبين تحت 21 سنة هم: “أحمد أيمن لطفي في كوميتيه وزن 67 كجم، محمد صلاح كوميتيه وزن 60 كجم، ملك محمد فهمي كوميتيه وزن 50 كجم، نورهان محمد سلامة كاتا“.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “نصر محمد إداري البعثة، والسيد سعيد محمد مديرًا فنيًا“.

ويشارك في منافسات البطولة 96 رياضيًا حيث سيتم تمثيل ما لا يقل عن 42 دولة في مسابقة الكاراتيه ضمن دورة الألعاب القتالية العالمية، وهو ما يعد شهادة على شعبية هذه الرياضة حول العالم.

ويقتصر هذا الحدث على الرياضيين في فئات تحت 21 سنة وسيتنافس بعض لاعبي الكاراتيه الواعدين في العالم على الميدالية الذهبية في هذا الحدث.

وتعد دورة الألعاب القتالية العالمية أكبر حدث متعدد في الرياضات القتالية حيث يشارك أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 120 دولة من مختلف العالم في 16 رياضة وهي: “الأيكيدو، مصارعة الذراعين، الملاكمة، المبارزة، الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكيندو، الملاكمة والركل، الملاكمة التايلاندية، السامبو، السافات، السومو، التايكوندو، المصارعة، الووشو“.