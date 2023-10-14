شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الرفاعى تطالب اتحاد الكرة بتشكيل منتخب الناشئات تحت 17 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية، بتشكيل منتخب نسائي جديد لكرة القدم، وهو منتخب الناشئات تحت 17 عامًا بعد نجاح المنتخب الأول ومنتخب الشابات تحت 20 سنة في مهمتهما الأولى بتصفيات أفريقيا.

ومن المنتظر أن يناقش اتحاد الكرة في اجتماعه المقبل، فكرة تشكيل منتخب للناشئات، وتعيين جهاز فني جديد، وهناك مقترح أن يتولى محمد كمال المدير الفني للمنتخب الأول وللشابات مهمة الإشراف عليه.

وحقق أمس الجمعة منتخب مصر للناشئات بقيادة محمد كمال، فوزا عريضا على نظيره ساو تومي بنتيجة 11-0، في إياب تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024 والمقرر إقامتها في كولومبيا العام المقبل.

أحرز أهداف المباراة، حالا مصطفى (3 أهداف)، وكاميليا شحاتة، ونورا خالد وحبيبة طارق (هدفين)، وحبيبة عصام، ويارا خالد، وحبيبة عمر، ونور عبد الواحد السيد.

وكانت مباراة الذهاب التي أُجريت على استاد الإسكندرية، قد انتهت بفوز المنتخب المصري بسبعة أهداف دون رد.

وحرص اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتورة دينا الرفاعي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على ملف الكرة النسائية على حضور اللقاء.