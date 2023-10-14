دورة شنغهاي: هوركاتش يبلغ النهائي بسهولة

الرياص - اسماء السيد - شنغهاي: شقّ البولندي هوبرت هوركاتش طريقه بسهولة نحو نصف نهائي دورة شنغهاي الصينية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه السبت على الأميركي سيباستيان كوردا 6-3 و6-4.

وارسل البولندي المصنف 17 عالمياً 14 إرسالاً ساحقاً، ليضرب موعداً مع الفائز بين الروسي أندري روبليف السابع عالمياً والبلغاري غريغور ديميتروف التاسع عشر والتي تقام لاحقاً.

ورضخ كوردا، المصنف 26، الذي كان يخوض أول نصف نهائي في دورات الماسترز، أمام وابل من ضربات البولندي.

لم يواجه الفائز البالغ 26 عاماً أي كرة لكسر ارساله الصاروخي، فحسم المباراة من كرته الثانية بعد 77 دقيقة.

قال هوركاتش المتوّج بلقب ست دورات بينها واحدة في الماسترز عام 2021 في ميامي "سيب خصم قوي حقاً، ويتمتع بردود رائعة، لذا عليك أن تكون جيداً امامه وإلا يستفيد من ضرباتك".

وعن ضربه 77 إرسالاً حتى الآن في الدورة، بينها 14 في نصف النهائي، قال هوركاتش البالغ طوله 1.96 م "هذا شيء كبير لي".

أضاف البولندي الذي سيخوض ثالث نهائي في بطولة الماسترز التي خسر لقبها في كندا 2022 "من الهام جداً ان تحسم النقاط على ارسالك، وإذا كنت أرسل بقوة فهذا يضع الضغط على خصمي الذي يضطر للارسال بقوة بدوره".