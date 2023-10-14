شكرا لقرائتكم خبر عن «لا فائدة».. رونالدو يرفض تحديد موعد اعتزاله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على التساؤلات المتكررة عن موعد اعتزاله وإنهاء مسيرته الرياضية، مؤكداً أنه لا فائدة من مثل هذه المواعيد، وأنه يستمتع بكل لحظة يقضيها في الملعب طالما أنه لا يزال لاعباً.

ورفض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تحديد موعد اعتزاله: «ببساطة، الأمر يأتي خطوة بخطوة. أشعر بأنني بحال جيدة».

وتابع في تصريحات لوسائل الإعلام: «لا أقول إنني سأواصل اللعب حتى عمر 45 عاماً أو نحو ذلك، فلا فائدة من مثل هذه المواعيد النهائية. الأمر ببساطة يتعلق بالاستمتاع بكل لحظة».

وساعد رونالدو (38 عاماً) المنتخب البرتغالي في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة بألمانيا، إثر تسجيل ثنائية في المباراة التي انتهت بالفوز على سلوفاكيا 3-2، الجمعة ضمن التصفيات. ورفع رونالدو رصيده إلى 125 هدفاً خلال 203 مباريات مع المنتخب البرتغالي.