شكرا لقرائتكم خبر عن «غزلان» و«السابح» يتوجان برموز اللقايا في مهرجان الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تواصلت منافسات مهرجان الظفرة لسباقات الهجن 2023 لليوم الثاني بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن.

كما شهد السباقات الخاصة بفئة اللقايا لمسافة 4 كم جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الأصائل من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكسبت «غزلان» لعبد العزيز الكتبي كأس الحقايق الأبكار المفتوح بعد مجيئها في المركز الأول، وفي الشوط الثاني وتحدي الجعدان المفتوح طار «السابح» لسلطان المنصوري مع البندقية والمركز الأول، وفازت «وشل» لعبد العزيز سويلم الكتبي بكأس الأبكار الإنتاج في الشوط الثالث، وفي الشوط الرابع انتزع «الظبي» لحمود الوهيبي شداد الجعدان الإنتاج، وفي الشوط الخامس وتحدي الأبكار المفتوح خطفت «العنود» بشعار محمد عويضان المركز الأول والكأس، وأهدى «النادر» مالكه عبد الله النيادي ناموس الشوط السادس البندقية، وفي الشوط السابع تصدرت «إزعاج» لمحمد المزروعي مراحل الشوط لتكسب كأس الأبكار الإنتاج، وفي الشوط الثامن فاز «ممدوح» لسعيد العامري على منافسيه محققاً المركز الأول والشداد.