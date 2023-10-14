شكرا لقرائتكم خبر عن «خورفكان للمعاقين» يحتفي باليوم العالمي للمكفوفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفى نادي خورفكان للمعاقين باليوم العالمي للعصا البيضاء للمكفوفين، الذي يحل في 15 أكتوبر من كل عام، في ظل إنجازات نوعية تعكس جهود مؤسسات الدولة في تعزيز دور ذوي الإعاقة البصرية في عملية البناء والتطوير تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة الذين أولتهم الدولة كل عناية واهتمام، وسنّت من أجلهم القوانين والتشريعات مع أفضل سبل الرعاية والدمج والتمكين، فكان ثماره العديد من الإنجازات.

وأكد لؤي علاي نائب رئيس نادي خورفكان للمعاقين، أن الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، يجسد الرغبة الصادقة لإدارة النادي في إذكاء الوعي العام عن أهمية العصا البيضاء للمكفوفين بصرياً، بحيث إنها ترمز إلى الحرية والثقة واستقلالية الأشخاص لهذه الفئة، مشيراً إلى أن الهدف من إقامة الفعاليات المجتمعية في اليوم العالمي للعصا البيضاء، هو توعية وتثقيف لأفراد المجتمع بقضايا المكفوفين، من خلال سلسلة من البرامج والأنشطة والمحاضرات التوعوية والتثقيفية، التي تنم عن أهمية الدور الإنساني والمجتمعي لأفراد المجتمع تجاه هذه الفئة.