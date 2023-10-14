شكرا لقرائتكم خبر عن «سمانا للتطوير العقاري» راعياً جديداً للنصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

وقّع نادي النصر اتفاقية رعاية للفريق الأول لكرة القدم مع مجموعة «سمانا للتطوير العقاري».

جرت مراسم التوقيع خلال مؤتمر صحفي عقد السبت في مقر نادي النصر، بحضور منصور الفلاسي رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار وحسن إبراهيم الموسوي عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، ونورة الجسمي عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، وعمران فاروق الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري.

وأعرب منصور الفلاسي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، وقال: «يسعدني توقيع هذه الاتفاقية التي تؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأن مكانة وهوية نادي النصر التجارية أصبحت جاذبة ومحفزة للشركات للاستثمار المتبادل معها، ونحن نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة مع شركائنا، وفخورون بهذه الرعاية».

وتابع: «هدفنا هو تحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي لنادي النصر، ومد جسور تواصل مع شركائنا، وإرساء أسس راسخة وقوية لشراكات مستدامة وقوية ذات مدى طويل، والاتفاقية مع سمانا للتطوير العقاري هي خطوة لتحقيق تصوراتنا المشتركة، ونتمنى لهذه الرعاية كل النجاح».

وقال عمران فاروق: «نادي النصر هو أقدم الأندية في الإمارات، ويشرفنا دعم ورعاية الفريق، وتمثل هذه الاتفاقية بداية، ونحن نضع في الاعتبار توسيع آفاق التعاون مع النادي مستقبلاً».