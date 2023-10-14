شكرا لقرائتكم خبر عن «الملاكمة» تكثف استعداداتها للألعاب العالمية والآسيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يكثف اتحاد الإمارات للملاكمة، استعداداته للمشاركة في بطولتي الألعاب القتالية العالمية بالسعودية من 20 إلى 30 أكتوبر الحالي، والآسيوية للناشئين والشباب بكازاخستان، من 21 أكتوبر الحالي إلى 4 نوفمبر المقبل.

وتتضمن الاستعدادات إقامة تجمعات للاعبين واللاعبات في أبوظبي، وإجراء تدريبات مكثفة في مدينة زايد الرياضية.

وتضم قائمة المنتخب للألعاب العالمية بالسعودية 7 لاعبين ولاعبات، فيما يشارك 6 لاعبين بفئتي الناشئين والشباب في آسيوية كازاخستان.

وأكد الدكتور إبراهيم الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، أهمية الاستعداد للاعبين واللاعبات قبل الانتقال إلى المشاركات المقبلة، لتحقيق أفضل نتائج، وقال إن مدينة العين، ستشهد إقامة بطولة محلية للملاكمة في ديسمبر المقبل، ضمن جهود الاتحاد لنشر اللعبة في كل مناطق الدولة، وتنويع البطولات.