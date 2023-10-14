شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل العروبة ودبا والذيد والجزيرة الحمراء في تمهيدي الكأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تأهلت فرق العروبة ودبا الفجيرة والذيد والجزيرة الحمراء إلى الدور المقبل في التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة إلى بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

ويتنافس 16 فريقاً من الدرجة الأولى في التصفيات التمهيدية لأغلى الكؤوس.

وفي انطلاقة مباريات دور ال16 للتصفيات التمهيدية أمس السبت حقق العروبة فوزاً مثيراً على ضيفه الظفرة 3-2 بعد وقت إضافي في استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة.

افتتح العروبة التسجيل عبر سايمون دي باروس (29)، وعادل صاحب الأرض النتيجة عبر سعيد جاسم (48)، لكنه تعرض لضربة قوية بعد طرد لاعبه غابرييل سانتيني (72).

ورغم ان العروبة أهدر ركلة جزاء، لكنه حقق الفوز في الوقت الإضافي بعدما سجل له الحساني تامبورا في الدقيقة 109 ثم فابريكايو فيرنانديز (114)، وقلص دجيهي النتيجة في الدقيقة 119.

وحسم دبا الفجيرة ال«ديربي» مع جاره الفجيرة لصالحه بفوزه عليه بهدف متأخر سجله عامر عمر في الدقيقة 72.

وتأهل الذيد بفوزه على مضيفه مصفوت 3-1، سجل للفائز سيدبوريا (18)، وسيلاس غابرييل (71)، ولامار لوميل (90+7)، وللخاسر ألفونسي جاساما (14)، وطرد منه أليسون كيلينغ (90+5).

وفاز الجزيرة الحمراء على مضيفه مسافي بهدفين سجلهما دانيلو ألفيس (48) وفيكتور هنيريك (84)، مقابل هدف لليونز إيمانويل.

وضمن مواجهات اليوم الثاني (الأحد)، يستضيف دبا الحصن فريق الرمس على ملعب نادي دبا الحصن، ويستقبل الحمرية فريق جلف إف سي على ملعب نادي الحمرية، ويواجه العربي فريق التعاون على ملعب نادي العربي، فيما يتقابل يونايتد وسيتي على ملعب مدينة دبي الرياضية.

وتتأهل الفرق الثمانية الفائزة إلى مرحلة ثمن النهائي في هذه التصفيات.