شكرا لقرائتكم خبر عن الهند ستترشح لاستضافة أولمبياد 2036 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، أن بلاده ستترشح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2036.

وقال مودي عقب اجتماع للجنة الأولمبية الدولية في بومباي: «الهند متحمسة جداً لتنظيم الألعاب الأولمبية ولن تدخر جهداً للقيام بذلك».

وأضاف: «هذا حلم وطموح» سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

ولم يكشف مودي عن المدينة التي ستتقدم بطلب استضافة الأولمبياد، لكن وسائل الإعلام المحلية، أشارت إلى أنها ستقام في أحمد آباد، في ولاية غوجارات (شمال غرب)، مسقط رأس رئيس الوزراء، إذا قررت اللجنة الأولمبية الدولية منح الهند الاستضافة، وبالتالي ستصبح رابع دولة آسيوية تنال هذا الشرف بعد اليابان وكوريا الجنوبية والصين.

ويأتي الإعلان الرسمي عن الترشيح بعد شهرين فقط من إعلان وزير الرياضة أنوراج ثاكور أن الهند أصبحت الآن موطنًا ل«البنية التحتية العالمية العليا» التي تجعلها جاهزة لاستضافة الألعاب الأولمبية.

ونقلت صحيفة هندو عن ثاكور قوله «لا ينبغي أن يكون هناك شك في كفاءة الهند»، مضيفا «هذا الوقت المناسب» للترشح لتنظيم أكبر حدث رياضي في العالم.

واستضافت الهند هذا العام قمة مجموعة العشرين، وحظيت بإشادة كبيرة لاستضافتها أقوى زعماء العالم.

وقال مودي السبت إن نجاح قمة مجموعة العشرين دليل على استعداد بلاده لاستضافة «أحداث عالمية كبرى».