شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم دولية دبي للسلة إلى 19 يناير 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

قررت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة تقديم موعد انطلاقتها لمدة أسبوع لتقام في الفترة من 19 إلى 28 يناير/ كانون الثاني 2024، بدلاً من الموعد السابق الذي كان مقرراً من 26 يناير حتى 3 فبراير، فيما كان قطبا كرة السلة اللبنانية بيروت المتوج الخميس الماضي بلقب النسخة ال 35 بطولة الأندية العربية لكرة السلة، ومواطنه الرياضي أول المبادرين للمشاركة في البطولة.

وكشف عوض سامي رئيس مجلس إدارة شركة سما لتنظيم الفعاليات الراعي للبطولة بالتعاون مع شركة بريزما لإدارة العلاقات العامة، أن قرار التقديم يأتي لتلافي تضارب موعد البطولة مع مواعيد تصفيات غرب آسيا، وقدم الشكر للواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة ولمجلس إدارة الاتحاد على اختيار الموعد المناسب لضمان النجاح المنشود وقال إن عدة فرق عربية وآسيوية أبدت رغبتها بالمشاركة في مقدمتها الرياضي وبيروت اللبنانيان مع احتمال انضمام فريق ثالث لبناني سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق الى جانب منتخب الإمارات وسترونج جروب الفلبيني وسلا المغربي وأهلي الليبي وفرق أخرى من تونس ومصر وقطر من بينها الزمالك المصري الذي أعلن موافقته المبدئية.