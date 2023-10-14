شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الرجبي إلى نصف نهائي البطولة الآسيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت العاصمة التايلاندية بانكوك، انطلاق الجولة الثانية والأخيرة من سلسلة سباعيات آسيا للرجبي، التي شهدت مشاركة 8 منتخبات من قارة آسيا، وتألق منتخب الرجبي الإماراتي في المباريات الثلاث التي خاضها في هذه الجولة وتأهل إلى نصف النهائي، بعدما تغلب على منتخب الصين بنتيجة 21-7، وعلى منتخب الفلبين 14-12، والمنتخب الياباني 38-14، على الرغم من طرد لاعب من منتخب الإمارات الذي لعب منقوصاً عددياً طوال الشوط الثاني.

وبناء على النتائج، سيلتقي منتخب الإمارات في المباراة القادمة مع منتخب هونغ كونغ، الذي حقق المركز الأول في مجموعته.

وأعرب يوسف شاكر مساعد منتخب الإمارات للرجبي، عن فخره بأداء اللاعبين وتفوقهم في هذه المباريات، وأشاد بالأداء الدفاعي القوي والروح القتالية العالية للفريق، وقال: «سعداء بالتأهل إلى نصف نهائي البطولة، كانت المنافسات شديدة، لكن اللاعبين أظهروا أداء رائعاً وروحاً قتالية عالية، نحن واثقون في أننا سنقدم أداء مميزاً في المرحلة القادمة ونسعى إلى تحقيق النجاح في هذه البطولة».