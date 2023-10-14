الامارات | «بولد أكت» بشعار «غودولفين» يحلق بلقب «سيكامور ستيكس» الأميركي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر المهر «بولد أكت» المملوك لـ «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بلقب سباق «سيكامور ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثالثة «غروب 3» لمسافة 2800 متر عشبي، فجر اليوم، على مضمار «كينلاند» الأميركي، وذلك في الأمتار الأخيرة من السباق المثير.

وأضاف مهر الثلاث سنوات في «سيكامور ستيكس» الانتصار الأكبر في مسيرته، والفوز السادس له في عالم السباقات المقتصر على 16 مشاركة.

ونجح الفارس جيمي سبنسر في قيادة «بولد أكت» لتعويض انطلاقته البطيئة من البوابة، واللحاق بخطى ثابتة بوكب خيول المقدمة، والاستقرار بالمركز السابع، قبل أن يظهر مهر «غودولفين» قدارته التحملية، والاندفاع نحو الصدارة في 200 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و28 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية، متفوقا بفارق ثلاثة أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد الأميركي «سيليست» المملوك لمزرعة «كالوميت» بإشراف المدرب جورج أرنولد وقيادة الفارس مارتن غارثيا، وذهب المركز الثالث للجواد «ليمتيد ليابيلتري» بقيادة الفارس جون فيلازكويز وإشراف المدرب كلاود ماك غاوفي.

وعلق الفارس جيمي سبنسر على الانتصار المثير للمهر «بولد أكت» بقوله في تصريحات صحافية: «كنت محظوظاً في المسار المستقيم بالحصول على خط التسابق المطلوب، وأظهر المهر استجابة كبيرة عن الطلب منه الاندفاع نحو المقدمة وتقديم أداء قوي نحو إهداء الفوز للفريق الذي بذل مجهوداً طيباً في تجهيز (بولد أكت) لهذا السابق».