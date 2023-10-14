شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سبورتنج وديًا استعدادًا لمواجهة الأهلي في سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره فريق سبورتنج بنتيجة 89-84 وذلك في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم علي صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء بنادي الزمالك استعدادًا لمواجهة نظيره فريق الأهلي في بطولة السوبر المصري المقررة إقامتها في العشرين من أكتوبر الحالي بالبحرين. وجاءت نتيجة الفترات كالتالي: 29/26 46/44 66/62 89/84 وحرص علي حضور المباراة اليوم أحمد عادل عبدالفتاح رئيس قطاع كرة السلة بنادي الزمالك. ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبدالوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

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