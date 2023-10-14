شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز وديًا على الاتحاد الليبى بهدفين نظيفين استعدادًا للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، على نظيره فريق الاتحاد الليبي - أحد أندية الدوري الليبي الممتاز والذي يقوده فنيًا مؤمن سليمان - بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة، ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة الرابعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق طلائع الجيش والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الجمعة المقبل الموافق العشرين من أكتوبر على ستاد الجيش ببرج العرب.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المصري بهدف للاشئ، سجله باهر المحمدي في الدقيقة السابعة والثلاثين من ركلة جزاء تسبب فيها اسلام عطية.

وفي الشوط الثاني واصل المصري سيطرته التامة على مجريات اللعب رغم التغييرات العديدة التي أجراها علي ماهر المدير الفنى للفريق، ونجح البديل ليستويل أمانكونا في احراز الهدف الثاني للمصري في الدقيقة السابعة والعشرين لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين نظيفين.

مثل المصري في الشوط الأول : محمود جاد لحراسة المرمى، أسامة الجزار ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن منصور ، عمرو سعداوي لخط الظهر، يتقدمهم الثنائي ايزي ايميكا ، أمادو باه كقاعدة ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فيما لعب الثلاثي غيلاس قناوي ، اسلام عطية ، حسام جريشة كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

وشهد الشوط الثاني الدفع بكل من عصام ثروت ، كريم العراقي ، عمرو موسى ، حسين السيد ، سمير فكري ، فخر الدين بن يوسف ، الياس الجلاصي ، ليستويل أمانكونا ، فرانك ايتوجا بدلًا من محمود جاد ، أسامة الجزار ، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي ، أمادو باه ، اسلام عطية ، حسام جريشة ، غيلاس قناوي ، محمد الشامي.