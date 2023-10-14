شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسجل المصابين في قائمة دوري السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر كل اللاعبين المصابين في قائمة الفريق المقرر أن تخوض منافسات دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، والتي يستهلها بمواجهة سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وجاء قرار الجهاز الفني للأهلي في قيد كل اللاعبين المصابين تحسبًا للاستعانة بهم في كل مباريات البطولة بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم، لاسيما وأن جميع اللاعبين المصابين اقتربوا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات الرسمية.

ويعاني سداسي الأهلي، عمرو السولية ومحمود متولي ورامي ربيعة وإمام عاشور وصلاح محسن وكريم نيدفيد وكريم فؤاد من الإصابات، ومنهم من اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي ومنهم من ينهي برنامجه بعد موقعة سيمبا.

ويرغب الأهلي في الاستفادة من كل اللاعبين المقيدين في قائمته بالدوري الإفريقي لكرة القدم للاستعانة بهم في أي مرحلة من مراحل البطولة سواء في ربع النهائي أو نصف النهائي حال الوصول أو المباراة النهائية، حال تمكن من الوصول إلى النهائي.