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مواعيد مباريات فريق الكرة الطائرة بالزمالك فى الدور التمهيدى لبطولة الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى للكرة الطائرة جدول مباريات الفريق الأول بنادي الزمالك في الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

 

 ويقع فريق طائرة الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كل من: ألعاب دمنهور والطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد.

 

وجاءت مواعيد مواجهات الفارس الأبيض في تمهيدي الدوري كالتالي:

 

الجولة الأولى:

السبت 

18/11/2023

الزمالك وألعاب دمنهور 

على صالة الزمالك. 

 

الجوله الثانية:

الثلاثاء 

21/11/2023

الزمالك والطيران 

على صالة الزمالك. 

 

الجولة الثالثة:

السبت 

25/11/2023

الزمالك ومصر للبترول 

على صالة الزمالك.

 

الجولة الرابعة:

الثلاثاء 

28/11/2023

الزمالك والداخلية

على صالة الزمالك.

 

الجولة الخامسة: 

السبت 

2/12/2023

الزمالك والصيد 

على صالة الزمالك.

 

الجولة السادسة:

الثلاثاء 

5/12/202

الزمالك وألعاب دمنهور 

على صالة سيتي كلوب بدمنهور. 

 

الجولة السابعة: 

السبت 

9/12/2023

الزمالك والطيران 

على صالة اتحاد الشرطة.

 

الجولة الثامنة: 

 

السبت 

16/12/2023

 الزمالك ومصر للبترول 

على صالة الزمالك. 

 

الجولة التاسعة: 

الثلاثاء 

19/12/2023

 

الزمالك والداخلية 

على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي.

 

الجولة العاشرة: 

الثلاثاء 

22/12/2023

الزمالك والصيد

على صالة الزمالك.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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