شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات فريق الكرة الطائرة بالزمالك فى الدور التمهيدى لبطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى للكرة الطائرة جدول مباريات الفريق الأول بنادي الزمالك في الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي. ويقع فريق طائرة الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كل من: ألعاب دمنهور والطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد. وجاءت مواعيد مواجهات الفارس الأبيض في تمهيدي الدوري كالتالي: الجولة الأولى: الجولة الأولى: السبت 18/11/2023 الزمالك وألعاب دمنهور على صالة الزمالك. الجوله الثانية: الجوله الثانية: الثلاثاء 21/11/2023 الزمالك والطيران على صالة الزمالك. الجولة الثالثة: الجولة الثالثة: السبت 25/11/2023 الزمالك ومصر للبترول على صالة الزمالك. الجولة الرابعة: الجولة الرابعة: الثلاثاء 28/11/2023 الزمالك والداخلية على صالة الزمالك. الجولة الخامسة: الجولة الخامسة: السبت 2/12/2023 الزمالك والصيد على صالة الزمالك. الجولة السادسة: الجولة السادسة: الثلاثاء 5/12/202 الزمالك وألعاب دمنهور على صالة سيتي كلوب بدمنهور. الجولة السابعة: الجولة السابعة: السبت 9/12/2023 الزمالك والطيران على صالة اتحاد الشرطة. الجولة الثامنة: الجولة الثامنة: السبت 16/12/2023 الزمالك ومصر للبترول على صالة الزمالك. الجولة التاسعة: الجولة التاسعة: الثلاثاء 19/12/2023 الزمالك والداخلية على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي. الجولة العاشرة: الجولة العاشرة: الثلاثاء 22/12/2023 الزمالك والصيد على صالة الزمالك.

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