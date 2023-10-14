شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف جديد لمترجم الزمالك ومباراة واحدة لعواد ضمن عقوبات الجولة الثالثة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر الموقع الرسمى عقوبات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل).

وجاءت عقوبات مباراة زد أف سي وبلدية المحلة على النحو التالي:

عقوبات نادي زد أف سي :

توقيع غرامة مالية على نادي زد أف سي قيمتها 20000 جنيه، وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة 6 دقائق قبل بداية الشوط الثاني.

عقوبات بلدية المحلة:

إيقاف المدير الفني لنادي بلدية المحلة أحمد جميل عبد الرؤوف لمدة مباراة واحدة، مع توقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه، وذلك للطرد بعد نزول أرض الملعب والاعتراض على حكم المباراة.

إيقاف ماجد هاني لاعب نادي بلدية المحلة، مباراتين، وذلك للطرد بسبب اللعب العنيف .

عقوبات مباراة الاتحاد السكندري والجونة :

ايقاف اليو جاتا لاعب الجونة مباراتين، وذلك للطرد للعبة خطرة.

عقوبات مباراة البنك الأهلي والزمالك :

عقوبات البنك الأهلي :

إيقاف اللاعب محمد فتحي محمود محمد لاعب البنك الأهلي، مباراة واحدة، وذلك بسبب الطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

عقوبات الزمالك:

ايقاف عبدالله طارق مترجم فريق الزمالك لمدة مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20000 جنيه، وذلك لما بدر منه بعد المباراة مع استمرار العقوبة الموقعة عليه سابقا بالإيقاف أربع مباريات بعد مواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية.

إيقاف محمد حسين عواد موسى، لاعب نادي الزمالك، مباراة واحدة بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.