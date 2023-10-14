شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح سعودي بعد أداء «الأخضر» أمام نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

ساد الارتياح أوساط الشارع الرياضي في السعودية بعد التعادل الإيجابي للمنتخب السعودي مع نظيره النيجيري 2-2 في المباراة الودية التي جرت الجمعة في البرتغال.

وأعتبر الكثيرون من الفنيين السعوديين ان تجريب الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب لطريقة 4-3-3 في الشوط الأول بالعمل الإيجابي في إطار استكشاف اللاعبين.

وساهم لحاق «الأخضر»بالتعادل في الدقيقة 90+9 بفضل هدف محمد كنو إلى المزيد من الارتياح كون التعادل أفضل من الخسارة.

وتلعب السعودية الثلاثاء مباراتها الودية الثانية في البرتغال ضد مالي في ثاني اختبار إفريقي والأول في تاريخ المنتخبين تاريخياً.

من جانبه استدعى مانشيني مدافع النصر علي لاجامي للالتحاق بالمعسكر تأهباً للمباراة القادمة.