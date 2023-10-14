شكرا لقرائتكم خبر عن علي خصيف:«الأبيض» يتحسن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب لبنان يوم الثلاثاء في استاد آل مكتوم بنادي النصر في ختام تجمعه الداخلي المقام حالياً في دبي ضمن ثالث محطات الإعداد للمشاركة في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

وأدى «الأبيض»السبت تدريباً على الملعب الفرعي بنادي الوصل،بعد عمليات الاستشفاء في ملعب النصر، بعد المباراة الدولية الودية أمام المنتخب الكويتي، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد أحرزه اللاعب طحنون الزعابي في شوط المباراة الأول من تسديدة رائعة.

من جهته، أشاد علي خصيف حارس مرمى منتخبنا الوطني بالمستوى الذي قدمه المنتخب في مباراة الكويت، وبالجهود التي قدمتها بعض العناصر التي تلعب لأول مرة في صفوف المنتخب، مشيراً إلى أن الصورة العامة للأبيض الإماراتي بدأت تظهر وتتحسن من مباراة إلى أخرى، وذلك لحرص الجهاز الفني على تعزيز الجوانب الإيجابية ومعالجة بعض النقاط السلبية بهدف تجنبها في المباريات الرسمية.