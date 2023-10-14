الامارات | الأسطورة كريستيانو رونالدو.. تفوق على أكثر من 190 دولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل نجم منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، تألقه وكتب تاريخاً جديداً في كرة القدم برقم قياسي مميز، بعد أن قاد منتخب بلاده إلى الفوز على سلوفاكيا، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية، ليصبح المنتخب البرتغالي أول منتخب يتأهل رسمياً إلى يورو 2024.

ونجح كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عامًا من تسجيل هدفين لصالح منتخب البرتغال، الأول من ضربة جزاء، والثاني من متابعة لهجمة برتغالية، أنهى بها اللقاء لصالح منتخب بلاده.

وذكرت شبكة "ذا أثلتيك" العالمية، أن رونالدو نجح في تسجيل 73 هدفًا مع البرتغال بعد بلوغه سن الثلاثين، وأشارت أن ذلك أكثر مما سجله أي لاعب آخر، في أي عمر، في كل من ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إنجلترا، إسبانيا، هولندا، السويد، كرواتيا، الدنمارك، أوروجواي، كولومبيا، تشيلسي، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، غانا و176 دولة أخرى.

كما واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صدارته العالمية لأكثر اللاعب تسجيلا على المستوى الدولي بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 125 هدفًا على الصعيد الدولي.