إيقاف ثنائي الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثالثة للدوري المصري.

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وكان النصيب الأكبر لناديي الزمالك وبلدية المحلة.
وجاءت العقوبات كالتالي:
-إيقاف محمد عواد حارس نادي الزمالك مباراة واحدة بسبب الطرد لمنع فرصة محققة
-إيقاف عبدالله طارق مترجم فريق الزمالك مباراتين وتغريمه 20000 جنيه لما بدر منه بعد مباراة البنك الأهلي
-إيقاف محمد فتحي لاعب البنك الأهلي مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد أمام الزمالك
-إيقاف المدير الفني لنادي بلدية المحلة أحمد عبد الرؤوف مباراة واحدة وتغريمه 10000 جنيه وذلك للطرد للاعتراض على حكم المباراة.
-إيقاف ماجد هاني لاعب نادي بلدية المحلة مباراتين وذلك للطرد بسبب اللعب العنيف.