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إيقاف ثنائي الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثالثة للدوري المصري.

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الممتاز، وكان النصيب الأكبر لناديي الزمالك وبلدية المحلة.

وجاءت العقوبات كالتالي:

-إيقاف محمد عواد حارس نادي الزمالك مباراة واحدة بسبب الطرد لمنع فرصة محققة

-إيقاف عبدالله طارق مترجم فريق الزمالك مباراتين وتغريمه 20000 جنيه لما بدر منه بعد مباراة البنك الأهلي

-إيقاف محمد فتحي لاعب البنك الأهلي مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد أمام الزمالك

-إيقاف المدير الفني لنادي بلدية المحلة أحمد عبد الرؤوف مباراة واحدة وتغريمه 10000 جنيه وذلك للطرد للاعتراض على حكم المباراة.

-إيقاف ماجد هاني لاعب نادي بلدية المحلة مباراتين وذلك للطرد بسبب اللعب العنيف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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