مدرب البرازيل يعلن إصابة كاسيميرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تعرض لاعب خط وسط مانشستر يونايتد كاسيميرو للإصابة في تعادل البرازيل مع فنزويلا 1-1 بتصفيات كأس العالم.

وفي حديثه بعد المباراة، أوضح مدرب البرازيل فرناندو دينيز سبب تبديل كاسيميرو، قائلا: "طلب كاسيميرو الخروج بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل".

وأضاف: "حتى الآن لم يتبين لنا مدى خطورة الإصابة، وما إذا كان سيشارك في مباراة البرازيل المقبل ضد الأوروجواي أم لا".

ويلاقي منتخب البرازيل نظيره أوروجواي يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية.