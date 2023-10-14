"أين نجوم كرة القدم؟".. لاعب الطائي السعودي يتضامن مع فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تضامن روبرت باور، لاعب الطائي السعودي مع القضية الفلسطينية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر روبرت صورة من قطاع غزة، وعلق: "أعلم أن الكثير من الأشخاص قد سئموا من هذه المنشورات وقراءة نفس الشيء مرارًا وتكرارًا، ولكن في مثل هذه الأوقات نحتاج أيضًا إلى الوقوف ورفع مستوى الوعي، يحدث مثل هذا الظلم البشع في عالمنا ويجب علينا أن نكون هادئين؟".

أضاف: "أين الرياضيون والمؤثرون والمشاهير؟ الأشخاص الذين يتحدثون دائمًا بصوت عالٍ ويبدو أن لديهم آراء حول كل شيء، أين اختفى كل هذا الآن، عندما نحتاج إليه؟ لماذا تخشى أن يتم إلغاؤه وإسكاته؟ هل جشعك للمال أهم من حياة البشر؟".

تابع: "يصدق الناس القصص التي تصنعها وسائل الإعلام ولكنهم لا يريدون تصديق الحقيقة حتى عندما تأتي مع الأدلة".

اختتم: "أطفال، صغار الأطفال، أمهات، زوجات، أرواح بريئة تُقتل، لن نتوقف عن النضال من أجل العدالة ولن نتوقف عن النشر عنها حتى يستعيد الفلسطينيون أرضهم، لم نفقد الأمل، فلنستمر".

كما كتب اللاعب عبر خاصية "القصص القصيرة": "طاب مساؤك، أشعر بالمرض الجسدي والعاطفي عند رؤية ما يحدث في عالمنا اليوم، أنقذوا غزة".

يذكر أن المدافع الألماني روبرت باور أعلن اعتناقه دين الإسلام، في سبتمبر الماضي.