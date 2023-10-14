شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المران الأخير للإسماعيلى قبل مواجهة زد وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه في الخامسة مساء اليوم على الملعب الرئيسي باستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد لمباراة فاركو المقرر إقامتها يوم 22 من الشهر الجاري.

وسيواجه غدا الفريق نظيره زد في أولي المباريات الودية خلال فترة التوقف الحالية.

بدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة أحمد سامح مدرب الأحمال، أعقبها مجموعة من التدريبات التكتيكية المتنوعة على خلق المساحات والتحرك بدون والاستلام والتسليم في المساحات الضيقة، وانتهى المران بتقسيمة قوية في وسط الملعب.

وفي ذات السياق خاض الرباعي محمد فوزي وكمال السيد ومحمد عبد الرازق وعبد الرحمن محمود تدريبات على اللعب بالقدم وسرعة رد الفعل تحت قيادة مصطفي كمال مدرب مدرب الحراس.

وحرص إيهاب جلال المدير الفني، على التحدث مع مهاجم الفريق الشاب حسن صابر وإعطائه بعض المهام الفنية، في إطار حرص الجهاز الفني على الاجتماعات المستمرة مع اللاعبين.

بينما خاض الرباعي عماد حمدي وعبد الله محمد وأبو بكر حمزة ومحمد خطاري تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.