شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة ينتظم فى تدريبات الأهلى الجماعية غدا بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم رامي ربيعة لاعب الأهلي في تدريباته فريقه الجماعية، غدا الأحد، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد مباراة الإسماعيلي في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وغاب رامي ربيعة عن مباراتي فريقه الأخيرتين أمام إنبي في الكأس والإسماعيلي في الدوري، بسبب إصابته بخراج في القدم، وأداء عملية جراحية لإزالة الخراج.

وتعافى رامي ربيعة من الإصابة، وأصبح جاهزا للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بدءا من غد الأحد.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته ضد سيمبا التنزاني يوم الأربعاء المقبل في افتتاح بطولة دوري السوبر الإفريقي، والتي ستقام خارج الديار.