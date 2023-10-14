حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 14-10-2023

سجل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر كل اللاعبين المصابين في قائمة الفريق المقرر أن تخوض منافسات دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، والتي يستهلها بمواجهة سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري بالعاصمة التنزانية دار السلام.

الزمالك يعلن آليات التسجيل فى الجمعية العموية للنادى

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي، وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي، إجراءات حضور الجمعية العمومية المقبلة للنادي المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري.

أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، تقديم تظلم لاتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة من أجل المطالبة بإلغاء البطاقة الحمراء التى حصل عليها محمد عواد حارس مرمى الفريق فى مواجهة البنك الأهلى.

بيرسي تاو ينتظم فى مران الأهلي غداً بعد الاعتذار عن معسكر جنوب أفريقيا

ينتظم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي في مران الفريق غداً، الأحد، بعدما قضى الإجازة التى حصل عليها مؤخراً بالقاهرة، ورفض السفر إلى بلاده خاصة بعدما اعتذر عن التواجد فى معسكر منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية فى أكتوبر الجاري.