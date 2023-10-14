شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 14-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 14-10-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها إعلان رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر الموقع الرسمى عقوبات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل).
إيقاف جديد لمترجم الزمالك ومباراة واحدة لعواد ضمن عقوبات الجولة الثالثة بالدورى
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر الموقع الرسمى عقوبات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل).
سجل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر كل اللاعبين المصابين في قائمة الفريق المقرر أن تخوض منافسات دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، والتي يستهلها بمواجهة سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري بالعاصمة التنزانية دار السلام.
الزمالك يعلن آليات التسجيل فى الجمعية العموية للنادى
أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي، وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي، إجراءات حضور الجمعية العمومية المقبلة للنادي المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري.
أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، تقديم تظلم لاتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة من أجل المطالبة بإلغاء البطاقة الحمراء التى حصل عليها محمد عواد حارس مرمى الفريق فى مواجهة البنك الأهلى.
بيرسي تاو ينتظم فى مران الأهلي غداً بعد الاعتذار عن معسكر جنوب أفريقيا
ينتظم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي في مران الفريق غداً، الأحد، بعدما قضى الإجازة التى حصل عليها مؤخراً بالقاهرة، ورفض السفر إلى بلاده خاصة بعدما اعتذر عن التواجد فى معسكر منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية فى أكتوبر الجاري.
يستعد منتخب مصر، بقيادة مديره الفنى روى فيتوريا، لخوض ثانى ودياته فى معسكر أكتوبر المقام بالإمارات، أمام الجزائر بعد غدٍ الاثنين على ملعب هزاع بن زايد، فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
بدأت معالم استاد النادي المصري الجديد فى الظهور، بعد الدخول في مرحلة وضع القواعد الأساسية للمدرجات، وننشر صوراً لمخطط الاستاد والشكل النهائي الذي من المقرر أن يكون عليه.
الأهلي يغلق باب التفاوض مع مدافع بيراميدز.. اعرف الأسباب
أغلق مسئولو النادي الأهلي فكرة التعاقد مع أسامة جلال مدافع بيراميدز خلال الفترة الحالية، بعدما تأكدوا من صعوبة إتمام الصفقة قريباً، بسبب ارتباط اللاعب بعقد مع ناديه ينتهى بعد 3 مواسم، وحاجة الفريق السماوي لجهوده، بجانب المقابل المالي الكبير المتوقع أن يطلبه بيراميدز حال تقدم الأهلي بعرض رسمي لشراء اللاعب.
وضع أحمد سامح، مخطط أحمال النادى الإسماعيلى، برنامجاً بدنياً لصالح جمعة صانع ألعاب الفريق لتنفيذه خلال فترة توقف الدورى الحالية ليستعيد فورمته الفنية والبدنية فى أسرع وقت.
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