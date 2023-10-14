شكرا لقرائتكم خبر عن موقف إمام عاشور من مباراة الأهلى أمام سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل إمام عاشور لاعب الأهلي أداء برنامجه التأهيلي، بعد الإصابة التي تعرض لها بكدمة قوية أسفل القدم خلال مباراة فريقه الماضية ضد الإسماعيلي بالدوري، من أجل التعافي من تلك الإصابة والعودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.

وأكد طبيب الأهلي أن إصابة إمام عاشور عبارة عن كدمة قوية في الساق وغير مقلقة، ويحتاج للتأهيل فترة من 7 إلى 10 أيام قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم جاهزيته للمشاركة في المباريات.

ويسير إمام عاشور بشكل جيد في برنامجه التأهيلي، والذي يشهد تحسنا ملحوظا مع اختفاء الألم الذي لازمه بعد الإصابة، ويؤدي جلسات تأهيلية بشكل يومي، للانتهاء من برنامجه التأهيلي والمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.

ومن المتوقع أن يلحق إمام عاشور بمباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري في افتتاح بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.