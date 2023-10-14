شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 14-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 14-10-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها منح الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مسئولى القلعة البيضاء الضوء الأخضر لتسويق البنينى سامسون أكينيولا.
إيقاف جديد لمترجم الزمالك ومباراة واحدة لعواد ضمن عقوبات الجولة الثالثة بالدورى
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر الموقع الرسمى عقوبات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل).
أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي، وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي، إجراءات حضور الجمعية العمومية المقبلة للنادي المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري.
أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، تقديم تظلم لاتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة من أجل المطالبة بإلغاء البطاقة الحمراء التى حصل عليها محمد عواد حارس مرمى الفريق فى مواجهة البنك الأهلى.
سيد نيمار يتبرع بملابس تدريب لبراعم نادى الزمالك
تبرع سيد عبد الله نيمار، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بملابس تدريب لجميع الأعمار السنية ببراعم القلعة البيضاء، من أجل المساهمة فى حل بعض الأزمات التى يمر بها النادى.
منح الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مسئولو القلعة البيضاء الضوء الأخضر لتسويق البنينى سامسون أكينيولا لعدم حاجته لخدماته فى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
الزمالك يبدأ أولى خطوات حل أزمة المغربى خالد بوطيب ودياً
استقر مسئولو نادى الزمالك على التواصل مع المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق لحل أزمة مستحقاته مع النادى الأبيض بشكل ودى بعدما حصل على حكم بأحقيته فى تقاضى مبلغ مليون و900 ألف يورو من القلعة البيضاء.
يجهز الجهاز الفنى للزمالك تقريراً شاملاً ومفصلاً عن الفرق المقرر لها أن تواجه الفريق الأبيض بمجموعته فى كأس الكونفدرالية الأفريقية للتعرف على طرق وأساليب لعبهم ونقاط القوة والضعف التى يملكونها.
أوسوريو يطير إلى لندن ويعود لقيادة الزمالك الاثنين المقبل
أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني استغل الإجازة القصيرة التي منحها للفريق لمدة يومين وسافر إلى لندن.
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