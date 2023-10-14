شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 14-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 14-10-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها منح الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مسئولى القلعة البيضاء الضوء الأخضر لتسويق البنينى سامسون أكينيولا.

إيقاف جديد لمترجم الزمالك ومباراة واحدة لعواد ضمن عقوبات الجولة الثالثة بالدورى

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر الموقع الرسمى عقوبات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل).

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي، وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي، إجراءات حضور الجمعية العمومية المقبلة للنادي المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري.

أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، تقديم تظلم لاتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة من أجل المطالبة بإلغاء البطاقة الحمراء التى حصل عليها محمد عواد حارس مرمى الفريق فى مواجهة البنك الأهلى.

سيد نيمار يتبرع بملابس تدريب لبراعم نادى الزمالك

تبرع سيد عبد الله نيمار، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بملابس تدريب لجميع الأعمار السنية ببراعم القلعة البيضاء، من أجل المساهمة فى حل بعض الأزمات التى يمر بها النادى.