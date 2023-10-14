شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية: مواجهة الجزائر ديربى.. والتركيز حاليا على حصد بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى مروان عطية لاعب فريق الأهلى ومنتخب مصر أن مباراة مصر والجزائر ديربي قوي وأتمنى أن تكون مشرفة للبلدين، ونتمنى أن نقدم مباراة جيدة أمام فريق كبير وتجربة مفيدة لنا، ونحن في كامل تركيزنا وأتينا لنخوض معسكرا جيدا من حيث التنظيم رائع في دولة مثل الإمارات .

وقال مروان عطية، خلال تصريحات تلفزيونية: "تخطينا مباراة قوية أمام زامبيا وتمكننا من الفوز بأداء جيد أقول للجماهير ابقوا خلفنا وبإذن الله سنتمكن من إسعادكم في الفترة المقبلة وسنركز على بطولة أفريقيا".

ويستعد منتخب مصر، بقيادة مديره الفنى البرتغالى روى فيتوريا، لخوض ثانى ودياته فى معسكر أكتوبر المقام بالإمارات، أمام الجزائر بعد غدٍ الإثنين على ملعب هزاع بن زايد، فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.