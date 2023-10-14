شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأهلى النهائية فى دورى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر بقيد 30 لاعبا في قائمة الفريق المقرر أن تخوض منافسات دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، والتي يستهلها بمواجهة سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وجاء قرار الجهاز الفني للأهلي بقيد كل اللاعبين بما فيهم المصابين تحسبا للاستعانة بهم في كل مباريات البطولة بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم، خاصة أن جميع اللاعبين المصابين اقتربوا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات الرسمية.

وجاءت قائمة الأهلي المسجلة لخوض منافسات دوري السوبر الأفريقي كالتالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، محمد هاني وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول وكريم نيدفيد وإمام عاشور وأليو ديانج وأفشة ومروان عطية وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو ورضا سليم وأنتوني موديست ومحمد الضاوي كريستو وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمود كهربا وحسين الشحات وكريم فؤاد.

ويرغب الأهلي في الاستفادة من كل اللاعبين المقيدين في قائمته بالدوري الأفريقي لكرة القدم للاستعانة بهم في أي مرحلة من مراحل البطولة سواء في ربع النهائي أو نصف النهائي حال الوصول أو المباراة النهائية، حال تمكن من الوصول إلى النهائي.