شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يضع برنامجا طبيا لتجهيز عمر صلاح للمباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي بالاتحاد السكندري بقيادة الدكتور محمد الصاوي برنامجا طبيا لحارس الفريق عمر صلاح، الذى يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية، لتجهيزه للمباريات المقبلة في الدوري.

وكلف طارق العشري جهازه المعاون والطبي بوضع برنامج طبي وتأهيلي لتجهيز الحارس للمباريات المقبلة عقب فترة التوقف الدولى، خاصة أن الحارس المهدي سليمان هو الآخر تعرض لإصابة لكنه تعافى منها وشارك في التدريبات الجماعية.

وفي الضيف الماضي، أنهى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع عمر صلاح حارس نادى سموحة والزمالك السابق بعقد يمتد لـ"موسمين" قادمين.

ويستعد زعيم الثغر لمباراة بلدية المحلة، ضمن الجولة الرابعة بمسابقة دوري نايل، والتي يأمل فيها الاتحاد في العودة لسكة الانتصارات وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

كان طارق العشري، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قد منح لاعبيه راحة من المران لمدة 48 ساعة، بعد التعادل مع الجونة بهدفين لكل فريق، في الجولة الثالثة بالدوري.

ويسعى طارق العشري المدير الفني لزعيم الثغر لتصحيح أخطاء المباريات الماضية، وتجهيز الفريق بالشكل الأمثل خلال فترة توقف الدوري، بعدما جمع الاتحاد 4 نقاط من فوز على سيراميكا وهزيمة من الإسماعيلي وتعادل مع الجونة.